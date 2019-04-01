СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-01T16:40:58+03:00

Автоинспекторы Югорска подменили права водителям, чтобы посмеяться. Фото с УМВД по ХМАО-Югре

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Поиграли на грани преступления сотрудники госавтоинспекции Югорска. Правоохранители заменили водительские удостоверения на шуточные. Автовладельцы получили права с данными Михаила Галустяна, Михаила Пореченкова, Брюса Уиллиса, Вин Дизеля и Никиты Джигурды.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, так полицейские решили отметить День смеха. Во время проверки документов у водителей, производилась подмена водительского удостоверения на шуточное.

Права "знаменитостей" рассмешили водителей

Жители города восприняли розыгрыш положительно и с улыбкой продолжили свой день.

По завершению акции инспектор по пропаганде БДД призвал всех водителей обращать внимание на то, какие документы они предъявляют и какие им возвращают обратно. Кроме того, полицейский призвал граждан соблюдать правила дорожного движения и пожелал счастливого пути.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/700601" frameborder="0"></iframe> Видео подмены шуточными водительскими удостоверениями автоинспекторами Югорска.

ИСТОЧНИК KP.RU