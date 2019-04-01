Автоинспекторы Югорска подменили права водителям, чтобы посмеяться
Поиграли на грани преступления сотрудники госавтоинспекции Югорска. Правоохранители заменили водительские удостоверения на шуточные. Автовладельцы получили права с данными Михаила Галустяна, Михаила Пореченкова, Брюса Уиллиса, Вин Дизеля и Никиты Джигурды.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, так полицейские решили отметить День смеха. Во время проверки документов у водителей, производилась подмена водительского удостоверения на шуточное.
Права "знаменитостей" рассмешили водителей
Жители города восприняли розыгрыш положительно и с улыбкой продолжили свой день.
По завершению акции инспектор по пропаганде БДД призвал всех водителей обращать внимание на то, какие документы они предъявляют и какие им возвращают обратно. Кроме того, полицейский призвал граждан соблюдать правила дорожного движения и пожелал счастливого пути.
Видео подмены шуточными водительскими удостоверениями автоинспекторами Югорска.
ИСТОЧНИК KP.RU