2019-04-01T16:40:58+03:00
Общество

Автоинспекторы Югорска подменили права водителям, чтобы посмеяться

Жители города восприняли розыгрыш положительно
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Автоинспекторы Югорска подменили права водителям, чтобы посмеяться. Фото с УМВД по ХМАО-ЮгреАвтоинспекторы Югорска подменили права водителям, чтобы посмеяться. Фото с УМВД по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Поиграли на грани преступления сотрудники госавтоинспекции Югорска. Правоохранители заменили водительские удостоверения на шуточные. Автовладельцы получили права с данными Михаила Галустяна, Михаила Пореченкова, Брюса Уиллиса, Вин Дизеля и Никиты Джигурды.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, так полицейские решили отметить День смеха. Во время проверки документов у водителей, производилась подмена водительского удостоверения на шуточное.

Права "знаменитостей" рассмешили водителей

Права "знаменитостей" рассмешили водителей

Жители города восприняли розыгрыш положительно и с улыбкой продолжили свой день.

По завершению акции инспектор по пропаганде БДД призвал всех водителей обращать внимание на то, какие документы они предъявляют и какие им возвращают обратно. Кроме того, полицейский призвал граждан соблюдать правила дорожного движения и пожелал счастливого пути.

Видео подмены шуточными водительскими удостоверениями автоинспекторами Югорска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске 3-4 апреля пройдет Югорский промышленный форум – 2019
В Ханты-Мансийске стартовали заключительные биатлонные старты сезона
В ХМАО на перекрёстке дорог обнаружена свалка протоколов полиции
При поддержке Сбербанка в Тюмени прошел VI Всероссийский конкурс по 3D-моделированию и 3D-печати «ВЗДумай»
Жители Нягани помогают коммунальщикам бороться с подтоплением домов
Югорчанин «нашёл» двух осетров в мешке сорной рыбы
59 городов России примут «Зелёный Марафон»
В Нягани снесут 13 вагонгородков
В Советском раскрыта кража щенка Алабая
В Нижневартовске выбрали лучший эскиз для технопарка «Кванториум»
В Сургуте с крупной партией наркотиков задержан мужчина
В Радужном женщина обчистила банковскую карту пенсионера
В Югре идёт подготовка к фестивалю «Финно-угорская весна – 2019»
В Югре ухудшается погода
В Берёзовском районе под лёд провалился снегоход с водителем
Ревнивому мужу из Лангепаса за слежку за экс-супругой грозит арест
Вартовчанка «приютила» в своей квартире 116 иностранцев
Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск вошли в проект «Умный город»
В минувшие выходные в Югре ДТП пострадали восемь человек
В Югре спасатели готовятся к паводку
В Нягани полицейские стрельбой задержали угонщика «Фольксваген Гольф»
Погода в Югре 1 апреля: + 3 градуса и мокрый снег