2019-04-01T15:46:48+03:00
Спорт

В Ханты-Мансийске стартовали заключительные биатлонные старты сезона

В программу межрегиональных соревнований войдут три гонки
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске стартовали заключительные биатлонные старты сезона. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"В Ханты-Мансийске стартовали заключительные биатлонные старты сезона. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
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Межрегиональные соревнования «Кубок Югры» по биатлону среди юношей и девушек 2001-2002, 2003-2004 гг.р. стартовали сегодня, 1 апреля, в Центре зимних видов спорта имени Филипенко более ста спортсменов вышли на старт индивидуальной гонки.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», в программу межрегиональных соревнований вошли три гонки — индивидуальная, спринт и масс-старт. Дистанция индивидуальной гонки составила 10 км для юношей и 7,5 км для девушек. В соревнованиях принимают участие участие представители Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута, Нягани, Урая, Ханты-Мансийска, Югорска, Кондинского, Октябрьского, Советского и Сургутского районов.

Первыми на старт вышли юноши. Победу в возрастной категории 2003-2004 года одержал представитель Ханты-Мансийска Никита Алтухов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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