2019-04-01T15:37:37+03:00
Общество

В ХМАО на перекрёстке дорог обнаружена свалка протоколов полиции

Начата служебная проверка
Алена Кульмухаметова
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Необычную находку обнаружили югорчане возле дороги в Советском районе. Десятки полицейских протоколов и постановлений оказались выброшены возле пересечения автодорог в направлении городов Советский и Агириш.

По данному факту управление МВД проводит проверку.

- Начальник УМВД по ХМАО Василий Романица назначил проведение служебной проверки по данному факту, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация об этом инциденте появилась в YouTube видеозапись, на которой показана стихийная свалка выброшенных документов. На снегу были раскиданы протоколы и постановления, составленные сотрудниками ДПС, а также трудовые договоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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