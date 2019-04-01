В ХМАО на перекрёстке дорог обнаружена свалка протоколов полиции
Необычную находку обнаружили югорчане возле дороги в Советском районе. Десятки полицейских протоколов и постановлений оказались выброшены возле пересечения автодорог в направлении городов Советский и Агириш.
По данному факту управление МВД проводит проверку.
- Начальник УМВД по ХМАО Василий Романица назначил проведение служебной проверки по данному факту, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Информация об этом инциденте появилась в YouTube видеозапись, на которой показана стихийная свалка выброшенных документов. На снегу были раскиданы протоколы и постановления, составленные сотрудниками ДПС, а также трудовые договоры.
ИСТОЧНИК KP.RU