2019-04-01T15:00:49+03:00
Общество

Жители Нягани помогают коммунальщикам бороться с подтоплением домов

В адрес единой диспетчерской службы от жителей поступило 515 заявок
Алена Кульмухаметова
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Жители Нягани помогают коммунальщикам бороться с подтоплением домовЖители Нягани помогают коммунальщикам бороться с подтоплением домов
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Подготовка к весеннему паводку на территории Нягани была начата заблаговременно. Как сообщил глава города Иван Ямашев, с начала зимнего периода было вывезено 145 535 кубических метров снега, что практически в два раза больше, чем в прошлом году. К работам по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, придомовых территорий в период обильных снегопадов было привлечено дополнительно 23 единицы спецтехники, таким образом, всего в уборке и вывозе снега было задействовано 53 единицы спецтехники.

Помогают в борьбе с подтоплением и сами жители. С начала года по вопросам ЖКХ в адрес главы города посредством интернет-ресурсов поступило 181 обращение от жителей города. С начала года по вопросам содержания дорог и внутриквартальных проездов в адрес единой диспетчерской службы от жителей поступило 515 заявок.

- В свою очередь хочу отметить активность администрации в социальных сетях, мессенджерах, где буквально в формате диалога разрешаются вопросы и обращения граждан. Значительно увеличилась скорость реагирования на запросы няганцев, что немаловажно в нашем стремительном обществе, где все происходит здесь и сейчас, - высказал мнение заместитель председателя общественного совета по ЖКХ Денис Грибан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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