Югорчанин «нашёл» двух осетров в мешке сорной рыбы

СЕГОДНЯ 14:39 2019-04-01T14:39:55+03:00

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Эксперты выявили, что найденные осётры выросли в природных условиях, а не искусственно выращенные.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в Белоярском районе расследуется уголовное дело по факту незаконного оборота особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

Осенью прошлого года полицейские совместно с сотрудниками рыбоохраны задержали 38-летнего жителя Белоярского района, подозреваемого в незаконной перевозке и хранении сибирского осетра.

В лодке подозреваемого полицейские обнаружили два сибирских осетра. Документы на перевозку рыбы у мужчины отсутствовали. Со слов подозреваемого, в одной из деревень Ямала он приобрел один мешок сорной рыбы. В процессе сортировки купленной рыбы мужчина обнаружил сибирского осетра.

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 20 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU