2019-04-01T13:59:39+03:00
Общество

59 городов России примут «Зелёный Марафон»

Старт марафону в столице будет дан на Васильевском спуске
Алена Кульмухаметова
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59 городов России примут «Зелёный Марафон». Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"59 городов России примут «Зелёный Марафон». Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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«Зелёный Марафон» Сбербанка в этом году приурочен ко Дню защиты детей, 1 июня и пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. В регионах страны участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены три дистанции: 4,2, 10, 21,1 км. Впервые в соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на разные расстояния для юных спортсменов от 7 до 13 лет.

В Москве третий год подряд пройдет «Зелёный Марафон Бегущие сердца» организованный совместно с фондом «Обнажённые сердца». Старт будет дан на Васильевском спуске у стен Кремля. Маршруты будут пролегать в историческом центре столицы. Впервые участникам будет предложено преодолеть классическую дистанцию марафона — 42 км 195 метров. В московской программе «Зелёного Марафона Бегущие сердца» он заменит полумарафон.

Помимо состязательной части, в городах проведения забега пройдет обширная программа социальных и благотворительных акций. В нее войдут инициативы, связанные с помощью детям, воспитанникам детских домов, пациентам медицинских учреждений, ветеранам Великой Отечественной войны, а также мероприятия по улучшению городской среды и заботе о природе. Кроме того, для зрителей марафона организаторы акции приготовят различные состязания и конкурсы.

Участниками «Зелёного Марафона» станут спортсмены профессионального и любительского уровня, деятели культуры, представители крупного бизнеса, сотрудники Сбербанка.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

ИСТОЧНИК KP.RU

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