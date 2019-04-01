В Нягани снесут 13 вагонгородков

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-01T13:46:24+03:00

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У жителей ПМК-7 города Нягань при переселении из вагогородков возникли некоторые трудности.

По словам начальника Управления жилищной политики администрации города Андрея Романенко, не все жители балков желают переезжать со своих мест. Например, няганец возвел на месте вагона дом, но территория балочного массива не предназначена для индивидуальной жилой застройки. В архитектурно-градостроительном плане на этом месте – многоквартирная жилая застройка. Еще одна жительница сетовала на размер субсидии, кто-то не согласен с условиями программы.

Губернатор Югры Наталья Комарова отметила. Что в каждом случае надо работать отдельно и предлагать варианты решения.

- Я всегда говорю, что важен индивидуальный подход к каждому участнику программы, и я уверена, что специалисты вам его обеспечивают. Каждое обращение должно быть по возможности максимально доброжелательно отработано по отношению к заявителю. Кроме того, программа действует не первый год, и подобные прецеденты уже были, а значит, были найдены и решения, - обратилась к жителям глава региона.

При этом глава региона приняла от граждан их обращения, взяв ситуацию каждого под личный контроль.

Напомним, что долгое время эти строения не имели юридического статуса, в 2012 году губернатором округа правительству Югры было дано поручение о присвоении соответствующего статуса. После чего в муниципалитете была проведена инвентаризация, по итогам которой выявлено 27 мест сосредоточения приспособленных для проживания строений. В них находились 1455 балков, где проживали 3931 человек. В период с 2013 по 2016 расселено семь вагонообразований, еще семь за 2017-2018 год. В текущем году подлежат ликвидации 13 массивов.

- Помню, в 2005-ом нас, балочников, не включили ни в одну программу, а в 20120-ом мы получили юридический статус, - поделилась впечатлениями на заседании общественного совета Энже Сорокина, прожившая в вагончике более 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU