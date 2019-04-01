В Советском раскрыта кража щенка Алабая

СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-01T12:40:38+03:00

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Семейная пара из Югры проникла на чужую территорию и выкрала щенка, к которому так привязалась. За свой поступок им придётся ответить в суде.

Как сообщает полиция Советского района ХМАО-Югры, возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище».

Полицейскими установлено, что в конце февраля текущего года двое местных жителей, 31-летняя женщина и 32-летний мужчина, похитили из вольера, расположенного на территории фермерского хозяйства Восточной промзоны города Советский, щенка-девочку породы Среднеазиатская овчарка (Алабай) возрастом 2,5 месяца.

Как выяснилось, в начале февраля пара нашла одинокого щенка на улице, недалеко от своего дома, и какое-то время содержали у себя в жилище, пока не нашелся его хозяин, который в последующем забрал питомца. О краже найденного щенка, как они думали лже-хозяином, они заявили в полицию, но сотрудниками органов внутренних дел был достоверно установлен собственник собаки. Со слов злоумышленницы, после этого они решились выкрасть щенка, так как привязались к нему и собака им очень нравилась. Также за то время, пока щенок жил у них, они успели купировать ему уши и хвост, в соответствии с породными требованиями. Мужчина и женщина жили недалеко от фермерского хозяйства, где содержался полюбившийся щенок, ночью они перелезли через забор, открыли вольер и забрали собаку себе для дальнейшего воспитания. На следующий день к ним пришли сотрудники полиции и изъяли четвероногого друга.

Собственница собаки оценивает ее стоимость в размере 5000 рублей, так как родители данного питомца приобретались без документов не в разведение, а для охраны дома и сооружений, принадлежащих женщине, по сниженной цене.

Специалистом-кинологом проведен осмотр щенка, который подтвердил, что по анатомическим признакам собака относится к породе «Среднеазиатская овчарка».

ИСТОЧНИК KP.RU