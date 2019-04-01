2019-04-01T11:48:29+03:00
Общество

В Нижневартовске выбрали лучший эскиз для технопарка «Кванториум»

Победитель приобретает право на результат своей интеллектуальной деятельности
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске выбрали лучший эскиз для технопарка «Кванториум». Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске выбрали лучший эскиз для технопарка «Кванториум». Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске подведены итоги архитектурного конкурса на лучший эскизный проект детского технопарка «Кванториум», который организовал Градостроительный совет администрации города.

Как сообщает пресс-служба города, новый объект разместится в квартале №21 Восточного планировочного района города – на пересечении улиц Ленина и Ханты-Мансийской.

- Основные формы деятельности объекта – зрелищная, досуговая и просветительская. Согласно положению, организация внутреннего пространства должна соответствовать функциональному назначению здания. Конкурсантам было необходимо учесть новые тенденции в проектировании: одна из них – универсальное использование помещений. Также важно предусмотреть парковку, транспортную и пешеходную доступность к технопарку, благоустройство озеленение и освещение территории. На участке должны быть площадки для проведения мероприятий под открытым небом, спортивные городки, обустроенные места для отдыха, встреч и другое, – рассказали организаторы конкурса.

По результатам рассмотрения работ участников победителем признана «Архитектурная лаборатория «АК и партнеры» из Москвы, второе место у «НижневартовскНИПИнефть» из Нижневартовска и третье у «Архитектурно-конструкторская мастерская – 3» из Томска.

Добавим, что победитель приобретает право на результат своей интеллектуальной деятельности и имеет полное преимущественное право на дальнейшую разработку проектно-сметной документации объекта «Детский технопарк «Кванториум» в городе Нижневартовске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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