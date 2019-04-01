В Радужном женщина обчистила банковскую карту пенсионера
Уголовница из Радужного вновь пошла на преступление. Женщина обокрала 70-летнего жителя города.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Радужного возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней женщины, которая обналичила банковскую карту, принадлежащую пенсионеру 1949 года рождения. Злоумышленницей было похищено 12 000 рублей. Ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Подозреваемая задержана полицейскими.
За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 105 преступлений, раскрыто 77, из них: один случай угона, 3 факта мошенничества, 18 краж и 8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU