В Радужном женщина обчистила банковскую карту пенсионера

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-01T10:58:27+03:00

Воровка оставила его без средств к существованию

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Уголовница из Радужного вновь пошла на преступление. Женщина обокрала 70-летнего жителя города.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Радужного возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней женщины, которая обналичила банковскую карту, принадлежащую пенсионеру 1949 года рождения. Злоумышленницей было похищено 12 000 рублей. Ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Подозреваемая задержана полицейскими.

За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 105 преступлений, раскрыто 77, из них: один случай угона, 3 факта мошенничества, 18 краж и 8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU