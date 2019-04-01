В Югре идёт подготовка к фестивалю «Финно-угорская весна – 2019»

СЕГОДНЯ 10:54 2019-04-01T10:54:14+03:00

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Международный молодежный фестиваль «Финно-угорская весна – 2019» состоится в Ханты-Мансийске с 20 по 25 мая.

Его участниками мероприятия станут представители ассоциации финно-угорских университетов. Он объединит как новые мероприятия и форматы их проведения, так и состоявшиеся проекты, проводимые правительством Югры, ассоциацией финно-угорских университетов и общественными организациями.

Основными мероприятиями проекта станут VIII международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2019» и всероссийский молодежный форум «Финно-угорские встречи в Югре». Также в рамках фестиваля запланированы круглые столы, открытые лекции, мастер-классы и проектные сессии, а также специализированные выставки. Кроме того, участники и гости фестиваля познакомятся с культурой, историей и традициями Югры вне главных площадок мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU