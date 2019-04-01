2019-04-01T10:31:20+03:00
Общество

В Югре ухудшается погода

Вместе сильным ветром идут осадки
Алена Кульмухаметова
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В Югре ухудшается погода. Погода с сайта администрации города НижневартовскВ Югре ухудшается погода. Погода с сайта администрации города Нижневартовск
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В Ханты-Мансийском автономном округе, по данным «Центроспас -Югория», сегодня, 1 апреля, ожидается ухудшение погодных условий.

В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадков виде снега, мокрого снега и дождя, гололедные явления. Ветер юго-западный 6 — 11 метров в секунду, в отдельных районах порывы 13 — 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2,+7 градусов, в северных районах до -3 градусов. На дорогах местами гололёд. Водителям следует быть осторожнее, так как пешеходы из-за капюшонов могут не увидеть авто.

Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения ЧС следует звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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