В Берёзовском районе под лёд провалился снегоход с водителем

СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-01T10:17:55+03:00

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Трагедией мог завершиться провал под лёд на реке в минувшие выходные в Югре. Мужчине удалось спасти.

Как сообщает «Центроспас-Югория», 30 марта спасатели выезжали на реку Народная, 49 км от сельского поселения Саранпауль по сообщению о том, что на реке снегоход провалился под лед, требуется эвакуация человека. Поисковая группа прибыла к месту вызова, обнаружила мужчину в удовлетворительном состоянии. Пострадавший эвакуирован в Саранпауль.

Напомним, в прошлом году в Югре под лёд ушла семья из числа коренных малочисленных народов севера. Водитель также был на снегоходе, вместе с ним была супруга и родственница, позади в прикреплённых санях находился четырёхлетний ребёнок. Все они погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU