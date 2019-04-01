Ревнивому мужу из Лангепаса за слежку за экс-супругой грозит арест
Тотальный контроль бывшего мужа не понравился югорчанке. Последней каплей стала видеокамера в ванной комнате. Женщина обратилась в полицию.
По информации следственного комитета Югры, жительница Лангепаса сообщила, что в ванной комнате своей квартиры обнаружила скрытые камеры для фото и видеофиксации. По данному факту Лангепасским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни».
В совершении преступления подозревается бывший супруг женщины, который, установил видеонаблюдение за личной, в том числе интимной, жизнью потерпевшей.
По уголовному делу проводятся следственные действия. Мужчине штраф, обязательные, исправительные либо принудительные работы, либо арест на срок до четырех месяцев. В качестве максимального наказания виновному может быть назначено лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU