СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-01T10:00:24+03:00

Ревнивому мужу из Лангепаса за слежку за экс-супругой грозит арест. Фото с сайта СУ СК по хМАО-Югре

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Тотальный контроль бывшего мужа не понравился югорчанке. Последней каплей стала видеокамера в ванной комнате. Женщина обратилась в полицию.

По информации следственного комитета Югры, жительница Лангепаса сообщила, что в ванной комнате своей квартиры обнаружила скрытые камеры для фото и видеофиксации. По данному факту Лангепасским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни».

В совершении преступления подозревается бывший супруг женщины, который, установил видеонаблюдение за личной, в том числе интимной, жизнью потерпевшей.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Мужчине штраф, обязательные, исправительные либо принудительные работы, либо арест на срок до четырех месяцев. В качестве максимального наказания виновному может быть назначено лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU