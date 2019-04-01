Вартовчанка «приютила» в своей квартире 116 иностранцев

СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-01T09:51:01+03:00

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«Резиновую» квартиру полицейские обнаружили во время рейда по профилактике преступлений и правонарушений в сфере миграционных процессов.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, 37-летняя вартовчанка зарегистрировала у себя 116 иностранных граждан без права предоставления им данного жилищного помещения.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. За фиктивную постановку на учет иностранцев нарушителям грозит штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Окончательное наказание вартовчанке определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU