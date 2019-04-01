Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск вошли в проект «Умный город»
Сразу три города от Югры – Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск – официально включены в перечень пилотных городов в рамках проекта «Умный город». Накануне заявки одобрили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Напомним, что проект «Умный город» стартовал в России 2018 году, с текущего года он реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».
Пилотные города Югры станут площадками тестирования передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в сфере городского хозяйства.
Отметим, что в Югре уже разработаны планы внедрения проекта «Умный город» на территории муниципалитетов, рассчитанные до 2024 года. Среди проектов, планируемых к реализации – модернизация уличного освещения, внедрение умных систем учета коммунальных ресурсов и энергосбережения, развитие существующей системы городского видеонаблюдения и системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, внедрение системы мониторинга сбора, транспортирования, обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), умный городской транспорт, интеллектуальные системы экологической безопасности и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU