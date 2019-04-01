СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-01T09:23:35+03:00

Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск вошли в проект «Умный город». Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Изменить размер текста: A A

Сразу три города от Югры – Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск – официально включены в перечень пилотных городов в рамках проекта «Умный город». Накануне заявки одобрили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Напомним, что проект «Умный город» стартовал в России 2018 году, с текущего года он реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».

Пилотные города Югры станут площадками тестирования передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в сфере городского хозяйства.

Отметим, что в Югре уже разработаны планы внедрения проекта «Умный город» на территории муниципалитетов, рассчитанные до 2024 года. Среди проектов, планируемых к реализации – модернизация уличного освещения, внедрение умных систем учета коммунальных ресурсов и энергосбережения, развитие существующей системы городского видеонаблюдения и системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, внедрение системы мониторинга сбора, транспортирования, обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), умный городской транспорт, интеллектуальные системы экологической безопасности и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU