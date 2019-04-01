СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-01T09:12:04+03:00

В минувшие выходные в Югре ДТП пострадали восемь человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось 30 марта в Нижневартовске. Перекрёсток не поделили водители иномарок.

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 13:45 30 марта в городе Нижневартовск 27-летний водитель «Ауди» на пересечение улиц Интернациональная – Северная выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Мерседес». В результате происшествия телесные повреждения получили оба водителя.

За прошедший период на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили травмы.

Задержано 37 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 26 – за отказ от медицинского освидетельствования и девять – за повторное управление с признаками опьянения. 74 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU