СЕГОДНЯ 08:30 2019-04-01T08:30:03+03:00

В Югре спасатели готовятся к паводку. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Подготовка к паводкоопасному периоду в Ханты-Мансийском автономном округе идёт полным ходом.

Спасатели определили зоны возможного подтопления на территории Ханты-Мансийского округа, в которые могут попасть 45 населённых пунктов в 13 муниципальных образованиях (Березовском, Белоярском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах и отдельные территории городов Сургут, Лангепас, Мегион, Нижневартовск, г.Нефтеюганск) с населением 6025 человек и 2134 жилыми домами.

Отметим, что потенциально опасные объекты, объекты жизнеобеспечения населения, свалки и полигоны твердых бытовых отходов в зоны подтопления не попадают.

После прохождения ледохода на реках округа будут задействованы 46 гидрометеорологических постов, также для обследования рек запланировано применение беспилотных авиационных систем.

В апреле во всех муниципальных образованиях Югры пройдут межведомственные тренировки служб, задействованных для ликвидации последствий половодья. Со второй декады мая запланировано проведение предпаводковых обследований гидротехнических сооружений и населенных пунктов, попадающих в зоны возможного подтопления.

На затороопасных участках Иртыша (в Ханты-Мансийском районе) и Оби (в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах) в начале апреля пройдут мероприятия по подрыву льда командой учреждения «Центроспас-Югория».

Во всех муниципальных образованиях округа проверены пункты временного размещения, рассчитанные на пребывание более 61 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU