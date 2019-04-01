В Нягани полицейские стрельбой задержали угонщика «Фольксваген Гольф»

СЕГОДНЯ 07:53 2019-04-01T07:53:52+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Нягани поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила, что придя домой, обнаружила пропажу своего автомобиля «Фольксваген Гольф».

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, нарядами ГИБДД злоумышленник был замечен на одной из улиц города. На законные требования сотрудников полиции остановиться, подозреваемый не реагировал. После чего предпринял попытку повредить служебный автомобиль.

Сотрудники правопорядка применили табельное оружие для остановки авто, так как водитель пытался скрыться и создавал угрозу жизни и здоровью граждан.

В результате применения табельного оружия автомашина была остановлена, водитель задержан.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.

По факту применения служебного оружия начальником УМВД России по ХМАО - Югре назначено проведение служебной проверки, предварительно установлено, что оно применено правомерно.

ИСТОЧНИК KP.RU