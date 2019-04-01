СЕГОДНЯ 06:48 2019-04-01T06:48:18+03:00

Погода в Югре 1 апреля: + 3 градуса и мокрый снег Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

В понедельник 1 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе в отдельных районах порывы 13 - 18 метров секунду. Температура воздуха днём составит +2,+7 градусов, в северных районах до -3 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно. Снег с дождем. Ветер юго-западный 6 - 11 метро в секунду, порывы 13 - 15 метров в секунду. Температура воздуха +3,+5 градусов.

В Сургуте облачная погода, небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, юго-западный, южный 7-15 метров в секунду. Температура воздуха: -1, +3 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, западный, южный 7-13 градусов. Ветер 0,+3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU