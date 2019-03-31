2019-03-31T14:58:07+03:00
Происшествия

В Югре задержана банда похитителей газа

Ущерб от преступления составил более 250 тысяч рублей [ВИДЕО]
Алена Кульмухаметова
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В Югре задержана банда похитителей газа. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Югре задержана банда похитителей газа. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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В Нижневартовске накануне задержали банду, которая пыталась похитить газ, перекачивая его в цистерну. Все преступники задержаны.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, злоумышленников задержали в рамках оперативно-розыскных мероприятий по пресечению преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса сотрудниками управления экономической безопасности, полиции и Росгвардии. совершали хищение газового конденсата через несанкционированную врезку в напорный нефтепровод и последующей закачки в цистерну автомобиля «КАМАЗ».

Предварительно установлено, что ущерб от данных преступных деяний составил свыше 250 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мера пресечения в отношении фигурантов избирается.

В настоящее время полицейскими осуществляется весь комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершения данного преступления.

Опубликовано видео задержания в Югре похитителей газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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