В Югре задержана банда похитителей газа
В Нижневартовске накануне задержали банду, которая пыталась похитить газ, перекачивая его в цистерну. Все преступники задержаны.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, злоумышленников задержали в рамках оперативно-розыскных мероприятий по пресечению преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса сотрудниками управления экономической безопасности, полиции и Росгвардии. совершали хищение газового конденсата через несанкционированную врезку в напорный нефтепровод и последующей закачки в цистерну автомобиля «КАМАЗ».
Предварительно установлено, что ущерб от данных преступных деяний составил свыше 250 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мера пресечения в отношении фигурантов избирается.
В настоящее время полицейскими осуществляется весь комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершения данного преступления.
Опубликовано видео задержания в Югре похитителей газа.
ИСТОЧНИК KP.RU