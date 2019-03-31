СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-31T12:32:31+03:00

Апрель в Югре начнется с переменчивой погоды. Фото с сайта pixabay.com

Первая неделя будет с ночными заморозками

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Весна вступила в свои права в Ханты-Мансийском автономном округе. Ежедневно держатся плюсовые температуры, идёт таяние снега. Лёд на реках становится хрупким, поэтому закрываются ледовые переправы.

Как сообщает Центроспас-Югория», прошедшая неделя с 21 по 27 марта в Ханты-Мансийском автономном округе отметилась относительно теплой погодой с небольшими осадками в виде снега и дождя.

В апреле опасных явлений погоды не ожидается. С 31 марта по 3 апреля в Югре ожидается чередование ясной погоды с ночными заморозками до -5,-10° и облачной погоды с осадками преимущественно в виде дождя, местами со снегом. Преобладающая температура воздуха ночью +1,-5°, днем 0,+5°, на юге округа до +8°.

На всех водоемах округа ледостав, толщина льда на реках 55 – 80 см.

Закрыты для проезда автотранспорта несколько ледовых переправ и автозимниках.

ИСТОЧНИК KP.RU