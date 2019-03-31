СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-31T09:59:03+03:00

В Югре закрыты для транспорта ещё два зимника. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

С 1 апреля этот список пополнится

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Накануне, 30 марта, для любого транспорта были закрыты зимники «Сытомино – Горный» и «Сургут – Банный» в Сургутском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем блоге в соцсети ВКонтакте.

По его словам, с 1 апреля в этот же список попадут зимние автодороги «Угут – Каюкава» и «Угут – Малоюганский».

По данным регионального МЧС России, с 29 апреля в Ханты-Мансийском округе запрещена эксплуатация всех ледовых переправ межмуниципального значения, действовавших в Березовском и Октябрьском районах.

На сегодняшний на территории региона остаются в эксплуатации 13 переправ межмуниципального значения и 24 – технологических.

По данным отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления, с 1 апреля планируется закрыть все межмуниципальные переправы, а течение первой декады – технологические.

ИСТОЧНИК KP.RU