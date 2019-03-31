В Югре закрыты для транспорта ещё два зимника
Накануне, 30 марта, для любого транспорта были закрыты зимники «Сытомино – Горный» и «Сургут – Банный» в Сургутском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем блоге в соцсети ВКонтакте.
По его словам, с 1 апреля в этот же список попадут зимние автодороги «Угут – Каюкава» и «Угут – Малоюганский».
По данным регионального МЧС России, с 29 апреля в Ханты-Мансийском округе запрещена эксплуатация всех ледовых переправ межмуниципального значения, действовавших в Березовском и Октябрьском районах.
На сегодняшний на территории региона остаются в эксплуатации 13 переправ межмуниципального значения и 24 – технологических.
По данным отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления, с 1 апреля планируется закрыть все межмуниципальные переправы, а течение первой декады – технологические.
ИСТОЧНИК KP.RU