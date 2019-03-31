2019-03-31T09:59:03+03:00
Общество

В Югре закрыты для транспорта ещё два зимника

С 1 апреля этот список пополнится
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре закрыты для транспорта ещё два зимника. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Югре закрыты для транспорта ещё два зимника. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Накануне, 30 марта, для любого транспорта были закрыты зимники «Сытомино – Горный» и «Сургут – Банный» в Сургутском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем блоге в соцсети ВКонтакте.

По его словам, с 1 апреля в этот же список попадут зимние автодороги «Угут – Каюкава» и «Угут – Малоюганский».

По данным регионального МЧС России, с 29 апреля в Ханты-Мансийском округе запрещена эксплуатация всех ледовых переправ межмуниципального значения, действовавших в Березовском и Октябрьском районах.

На сегодняшний на территории региона остаются в эксплуатации 13 переправ межмуниципального значения и 24 – технологических.

По данным отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления, с 1 апреля планируется закрыть все межмуниципальные переправы, а течение первой декады – технологические.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Апрель в Югре начнется с переменчивой погоды
Погода в Югре 31 марта: мокрый снег и сильный ветер
Молодая мать из Сургута украла детскую коляску
Три тонны взрывчатки подготовили для заторов на реке спасатели Югры
Глава Сургутского района вручил обещанный букет молодой маме за сына Андрея
Погода в Югре 30 марта: стойкий плюс и облачная погода
Покупательница из Ханты-Мансийска обнаружила в куриных яйцах выводок мышей
Уровень воды в Оби в районе Сургута будет выше прошлого года
За 30 спиленных сосен вартовчанин получил срок
В Югорске во дворах нет контейнерных площадок для мусора
Девять лет «строгача» получил житель Нефтеюганска за наркотики
В Кондинском районе запустили сетевую солнечную электростанцию
В Югре пьяному отцу малолетнего ребенка за нападение на полицейского дали условный срок
В Югре в двух районах закрыты все ледовые переправы
В Радужном мужчина похитил 33 метра кабеля
В Югре высокий показатель рождаемости при низкой смертности
Югорчанка, чтобы не платить кредит, написала заявление в полицию
Слёт активной молодежи состоится в Нижневартовске
Две жительницы Нижневартовска «помогли» поправить финансовое положение взломщиков из соцсетей
Артисты из Югры стали лауреатами конкурса «Славянские самоцветы»