СЕГОДНЯ 06:47 2019-03-31T06:47:11+03:00

Погода в Югре 31 марта: мокрый снег и сильный ветер Фото: Татьяна Коркина

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В воскресенье 31 марта в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, слабые гололедные явления. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2,+7 градусов, местами до -3 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшие осадки: мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3,+5 градусов.

В Сургуте облачная погода, мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 10-19 метров в секунду. Температура воздуха: 0,+1 градусов.

В Нижневартовске утром ясно, к обеду небо затянет облаками, ожидается дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 7-15 метров в секунду. Температура воздуха: +1, +3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU