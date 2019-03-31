Погода в Югре 31 марта: мокрый снег и сильный ветер
В воскресенье 31 марта в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, слабые гололедные явления. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2,+7 градусов, местами до -3 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшие осадки: мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3,+5 градусов.
В Сургуте облачная погода, мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 10-19 метров в секунду. Температура воздуха: 0,+1 градусов.
В Нижневартовске утром ясно, к обеду небо затянет облаками, ожидается дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 7-15 метров в секунду. Температура воздуха: +1, +3 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU