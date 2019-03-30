Молодая мать из Сургута украла детскую коляску

СЕГОДНЯ 16:58 2019-03-30T16:58:57+03:00

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Старая прогулочная коляска не устраивала молодую мамашу из Сургута. Новую коляску она присмотрела при посещении поликлиники.

Как сообщает полиция Сургута, к ним обратилась 33-летняя сургутянка и сообщила, что ее коляску стоимостью шесть тысяч рублей украли прямо из колясочной детской поликлиники. Оперативникам благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в медицинском учреждении, удалось установить предполагаемую преступницу. На кадрах было видно, что женщина вошла в здание поликлиники с одной коляской, а вышла с другой.

Задержать 24-летнюю злоумышленницу удалось по горячим следам. Молодая мама пояснила, что таким образом она хотела сменить старую коляску на новую. За совершенную кражу сургутянке грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU