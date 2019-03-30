2019-03-30T14:03:15+03:00
Общество

Три тонны взрывчатки подготовили для заторов на реке спасатели Югры

Работы пройдут с 4 по 18 апреля
Алена Кульмухаметова
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Три тонны взрывчатки подготовили для заторов на реке спасатели Югры. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреТри тонны взрывчатки подготовили для заторов на реке спасатели Югры. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Первые взрывные работы на реках Иртыш и Обь могут провести уже 4 апреля. Впрочем, по уточнению спасателей, такие работы будут проводится в зависимости от погодных условий.

Как сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории», три тонны взрывчатки подготовили для подрыва льда на затороопрасных участках Иртыша и Оби. Работы будут проводить 11 сотрудников и шесть единиц техники, в том числе вертолёт.

Планируется, что работы пройдут с 4 по 18 апреля, но сроки могут измениться из-за погоды.

Подрывать лед будут на Иртыше в Ханты-Мансийском районе, и на Оби — в районе деревни Соснина и села Былино в Нижневартовском районе и у села Нялинское Ханты-Мансийского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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