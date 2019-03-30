2019-03-30T08:52:48+03:00
Общество

Глава Сургутского района вручил обещанный букет молодой маме за сына Андрея

Ранее Андрей Трубецкой расстраивался, что его имя не популярно
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Глава Сургутского района вручил обещанный букет молодой маме за сына Андрея. Фото из архива Андрея ТрубецкогоГлава Сургутского района вручил обещанный букет молодой маме за сына Андрея. Фото из архива Андрея Трубецкого
Изменить размер текста:

Первый букет цветов молодой маме вручил накануне глава Сургутского района Андрей Трубецкой. При этом он отметил, что ни один бюджетный рубль не пострадал.

Напомним, ранее в соцсетях глава муниципалитета огорчился, когда узнал, что имя Андрей не является популярном у молодых родителей. Тогда Андрей Трубецкой пообещал, что первым десяти мамам, которые назовут новорожденных сыновей Андреями, он лично вручит букеты цветов.

«Когда написал в Фейсбук, что первой десятке мамочек из Сургутского района, «назвавшим сыновей простым именем Андрей – лично от меня букет цветов))», а на следующий день эта инициатива стала обсуждаться в СМИ и обросла новыми «подробностями» - так писал глава муниципалита после того, как СМИ написали об его идее.

Обещание глава Сургутского района выполняет. В феврале в посёлке Нижнесортымский в этом году родился первый Андрей Александрович.

Накануне малышу исполнился месяц и Андрей Трубецкой посетил семью и рассказал об этом в своём блоге.

- Тёзке главы уже исполнился месяц. Андрей Трубецкой, как и обещал, подарил его маме букет цветов и вручил небольшой презент.

Желаем родителям Андрея Александровича как можно чаще радоваться успехам своего сына и гордиться им. И продолжаем следить за демографической ситуацией в Сургутском районе...

P.S. Ни один бюджетный рубль при покупке цветов и подарка не пострадал.., - написал галва муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Югре 30 марта: стойкий плюс и облачная погода
Покупательница из Ханты-Мансийска обнаружила в куриных яйцах выводок мышей
Уровень воды в Оби в районе Сургута будет выше прошлого года
За 30 спиленных сосен вартовчанин получил срок
В Югорске во дворах нет контейнерных площадок для мусора
Девять лет «строгача» получил житель Нефтеюганска за наркотики
В Кондинском районе запустили сетевую солнечную электростанцию
В Югре пьяному отцу малолетнего ребенка за нападение на полицейского дали условный срок
В Югре в двух районах закрыты все ледовые переправы
В Радужном мужчина похитил 33 метра кабеля
В Югре высокий показатель рождаемости при низкой смертности
Югорчанка, чтобы не платить кредит, написала заявление в полицию
Слёт активной молодежи состоится в Нижневартовске
Две жительницы Нижневартовска «помогли» поправить финансовое положение взломщиков из соцсетей
Артисты из Югры стали лауреатами конкурса «Славянские самоцветы»