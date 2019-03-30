Глава Сургутского района вручил обещанный букет молодой маме за сына Андрея
Первый букет цветов молодой маме вручил накануне глава Сургутского района Андрей Трубецкой. При этом он отметил, что ни один бюджетный рубль не пострадал.
Напомним, ранее в соцсетях глава муниципалитета огорчился, когда узнал, что имя Андрей не является популярном у молодых родителей. Тогда Андрей Трубецкой пообещал, что первым десяти мамам, которые назовут новорожденных сыновей Андреями, он лично вручит букеты цветов.
«Когда написал в Фейсбук, что первой десятке мамочек из Сургутского района, «назвавшим сыновей простым именем Андрей – лично от меня букет цветов))», а на следующий день эта инициатива стала обсуждаться в СМИ и обросла новыми «подробностями» - так писал глава муниципалита после того, как СМИ написали об его идее.
Обещание глава Сургутского района выполняет. В феврале в посёлке Нижнесортымский в этом году родился первый Андрей Александрович.
Накануне малышу исполнился месяц и Андрей Трубецкой посетил семью и рассказал об этом в своём блоге.
- Тёзке главы уже исполнился месяц. Андрей Трубецкой, как и обещал, подарил его маме букет цветов и вручил небольшой презент.
Желаем родителям Андрея Александровича как можно чаще радоваться успехам своего сына и гордиться им. И продолжаем следить за демографической ситуацией в Сургутском районе...
P.S. Ни один бюджетный рубль при покупке цветов и подарка не пострадал.., - написал галва муниципалитета.
ИСТОЧНИК KP.RU