Глава Сургутского района вручил обещанный букет молодой маме за сына Андрея

СЕГОДНЯ 08:52 2019-03-30T08:52:48+03:00

Ранее Андрей Трубецкой расстраивался, что его имя не популярно

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Первый букет цветов молодой маме вручил накануне глава Сургутского района Андрей Трубецкой. При этом он отметил, что ни один бюджетный рубль не пострадал.

Напомним, ранее в соцсетях глава муниципалитета огорчился, когда узнал, что имя Андрей не является популярном у молодых родителей. Тогда Андрей Трубецкой пообещал, что первым десяти мамам, которые назовут новорожденных сыновей Андреями, он лично вручит букеты цветов.

«Когда написал в Фейсбук, что первой десятке мамочек из Сургутского района, «назвавшим сыновей простым именем Андрей – лично от меня букет цветов))», а на следующий день эта инициатива стала обсуждаться в СМИ и обросла новыми «подробностями» - так писал глава муниципалита после того, как СМИ написали об его идее.

Обещание глава Сургутского района выполняет. В феврале в посёлке Нижнесортымский в этом году родился первый Андрей Александрович.

Накануне малышу исполнился месяц и Андрей Трубецкой посетил семью и рассказал об этом в своём блоге.

- Тёзке главы уже исполнился месяц. Андрей Трубецкой, как и обещал, подарил его маме букет цветов и вручил небольшой презент.

Желаем родителям Андрея Александровича как можно чаще радоваться успехам своего сына и гордиться им. И продолжаем следить за демографической ситуацией в Сургутском районе...

P.S. Ни один бюджетный рубль при покупке цветов и подарка не пострадал.., - написал галва муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU