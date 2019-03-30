СЕГОДНЯ 06:36 2019-03-30T06:36:06+03:00

Погода в Югре 30 марта: стойкий плюс и облачная погода. Фото Леонида Петрова из группы "Привет сей час, Нижневартовск" в соцсети ВКонтакте

Местами по округу порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду

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В субботу 30 марта в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, слабые гололедные явления. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 11-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +1,+6 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшие осадки: мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3,+5 градусов.

В Сургуте облачная погода и небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха: +3,+5 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха: +2,+4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU