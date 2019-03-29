2019-03-29T16:09:17+03:00
Общество

Покупательница из Ханты-Мансийска обнаружила в куриных яйцах выводок мышей

Женщина отнеслась с юмором к ситуации [ВИДЕО]
Алена Кульмухаметова
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Покупательница из Ханты-Мансийска обнаружила в куриных яйцах выводок мышей. Фото с сайта pixabay.comПокупательница из Ханты-Мансийска обнаружила в куриных яйцах выводок мышей. Фото с сайта pixabay.com
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Визга, криков и убежища от мышей жительница окружной столицы Югры не устраивала, она включила камеру мобильного телефона и записала вопиющее нарушение в магазине.

Обычный поход в магазин для жительницы Ханты-Мансийска обернулся «беспрецедентной акцией» от сетевого магазина: вместе с покупкой яиц в подарок «выдавались» мыши в любом количестве и размерах.

Как сообщила сама автор видео, которое появилось в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети ВКонтакте, инцидент она запечатлела сегодня, 29 марта.

«Только что была в магазине монетке по улице Мира и в стелажах с яйцами увидели выводок мышей Да это акция просто...(сох. авторского стиля и пунктуации)» - пишет югорчанка.

На кадрах видео заметно, что в ячейках для яиц расположилась целое мышиное семейство, которое успело опробовать плотный картон. Видео шокировало югорчан. Они стали активно обсуждать в соцсетях происходящее. Чаще всех оставляя слово "ужас" или "акция".

Были и другие высказывания: «В эфире программа "В мире животных"», «Роспотребнадзор по ним плачет» - описывают увиденное подписчики группы.

Добавим, что югорчанка пригласила главного специалиста магазина, которая мило улыбнулась и сказала, что сейчас все уберут.

Видео мышей на прилавке магазина шокировало жителей Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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