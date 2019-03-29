СЕГОДНЯ 15:45 2019-03-29T15:45:12+03:00

Уровень воды в Оби в районе Сургута будет выше прошлого года. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Югре идёт активная подготовка к паводковому периоду. Накануне МЧС опубликовало «Рабочую карту зон подтопления дачных участков» в Нижневартовске. На них обозначены садовые товарищества, которые окажутся в зоне подтопления при поднятии воды в реке Обь.

При этом в Нижневартовском районе началась подготовка к паводковому периоду. Там пройдет командно-штабная тренировка. Участники отработают комплекс мероприятий при угрозе подтопления населенных пунктов района, с развертыванием пунктов временного размещения населения.

На территории поселений района приступили к очистке кровель домов и вывозу снега. Так, в Зайцевой Речке уже вывезли 2200 кубических метров снега. В районе проводится уточнение списков жителей, в том числе маломобильных граждан, проживающих в возможной зоне подтопления. Для ослабления и разрушения льда на затороопасных участках реки запланировано проведение взрывных работ на реке Обь.

Отметим, что Сургут уже готовится к паводку, заявляя об уровне воды в 776 см, что выше на 154 см уровня воды прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU