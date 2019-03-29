2019-03-29T15:01:52+03:00
Происшествия

За 30 спиленных сосен вартовчанин получил срок

Мужчине предстоит возместить ущерб государству
Алена Кульмухаметова
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За 30 спиленных сосен вартовчанин получил срок. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыЗа 30 спиленных сосен вартовчанин получил срок. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Житель Нижневартовского района стал фигурантом уголовного дела после того, как спилил без разрешения деревья в лесу.

Накануне Нижневартовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя п.г.т. Излучинск. Он признан виновным незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в крупном размере.

Известно, что подсудимый без разрешения лесхоза, находясь на территории выдела лесотаксационного квартала Покачевского участкового лесничества Нижневартовского района, спилил 31 сырорастущее дерево породы «сосна». Данными действиями причинил природным ресурсам Российской Федерации ущерб на сумму свыше 130 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы, условно, с испытательным сроком одного год.

Иск о возмещении причиненного ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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