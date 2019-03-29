2019-03-29T14:55:47+03:00
Общество

В Югорске во дворах нет контейнерных площадок для мусора

Новые цены за вывоз ТБО возмутили горожан
Алена Кульмухаметова
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Губернатор округа Наталья Комарова во время рабочего визита в Югорск попросила рассказать о ходе внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами главу города Андрея Бородкина.

Это связано с тем, что в Югорске фиксируется недопонимание между властями и горожанами.

Андрей Бородкин рассказал, что Югорск – единственный город, где нет контейнерных площадок во дворах для сбора мусора. До 1 января 2019 года работала схема постоянного вывоза. По мнению главы города, это неудобно и неэффективно, поэтому было решено установить контейнеры. Соответственно, в платежных квитанциях за жилищно-коммунальные услуги появилась новая статья расходов, что и вызвало возмущение горожан.

Так, в Югорске стартовала многоступенчатая модель выявления мнения жителей города по вопросу изменения существующей модели сбора ТКО (вернуться к общепринятой схеме – установить контейнеры для сбора мусора, при этом применив современные технологии). В целях организации прямого диалога с горожанами организована и проведена встреча представителей регионального оператора с населением. Для улучшения ситуации принято решение об изменении существующего графика сбора ТКО в частном секторе. В настоящее время график согласовывается с населением. В целях модернизации имеющегося парка машин выделены средства в местном бюджете и объявлены аукционы на приобретение новых мусоровозных машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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