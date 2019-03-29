2019-03-29T14:47:06+03:00
Происшествия

Девять лет «строгача» получил житель Нефтеюганска за наркотики

Из оборота изъяли почти килограмм запрещённых веществ
Алена Кульмухаметова
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Девять лет «строгача» получил житель Нефтеюганска за наркотики. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыДевять лет «строгача» получил житель Нефтеюганска за наркотики. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Накануне нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершённый группой лиц по предварительному сговору с использованием сети «Интернет», в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, с февраля по март 2018 года подсудимый, получив от неизвестного синтетические наркотики, планировал их сбыть с помощью закладок в тайники на территории Нефтеюганска.

Его преступный бизнес пресекли сотрудники наркоконтроля. Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотических средств составила более 800 грамм.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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