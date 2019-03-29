2019-03-29T13:49:29+03:00
Происшествия

В Югре пьяному отцу малолетнего ребенка за нападение на полицейского дали условный срок

Мужчина не желал отдавать малыша бабушке
Алена Кульмухаметова
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Пили вместе с супругой, а о маленьком ребёнке забыла до прихода полиции семейная пара из Кондинского района.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, вноябре 2018 года участковому уполномоченному полиции посёлка Луговой поступило сообщение о том, что в одной из квартир поселка 1,5 годовалый малыш находится в опасности без надлежащего ухода, так как его родители на протяжении нескольких дней употребляют алкоголь.

Прибывшие на место происшествия полицейский и инспектор администрации поселка обнаружили в квартире ребенка и его пьяных родителей. Участковый, беспокоясь о малыше, попытался передать его родной бабушке, однако, отец стал воспрепятствовать. Мужчина начал вести себя агрессивно, выражаться грубой нецензурной бранью и, угрожал ножом стражу порядка. Дебошира скрутили и возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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