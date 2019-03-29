СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-29T13:38:07+03:00

В Югре в двух районах закрыты все ледовые переправы. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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С 29 апреля в Ханты-Мансийском округе запрещена эксплуатация всех ледовых переправ межмуниципального значения, действовавших в Березовском и Октябрьском районах.

На сегодняшний на территории региона остаются в эксплуатации 13 переправ межмуниципального значения и 24 – технологических.

По данным отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления, с 1 апреля планируется закрыть все межмуниципальные переправы, а течение первой декады – технологические.

Напомним, ранее в Югре был закрыт зимник и 17 ледовых переправ. Закрыли для проезда автотранспорта четыре ледовые переправы, расположенные в Ханты-Мансийском районе: на реке Обь на автозимниках д. Белогорье – п. Кирпичный, с. Троица – п. Урманный и на протоке Ендырская на автозимнике д. Белогорье – п. Луговской.

В Октябрьском районе запрещена эксплуатация пяти ледовых переправ: на реке Кормужиханка (автозимник пгт. Октябрьское – с. Большой Камень), на реках Большой Атлым и Малый Атлым (автозимник подъезд к с. Большой Атлым), на протоке Ендырская (автозимник п. Урманный - с. Каменное) и на реке Ендырь (автозимник 69-й карьер – с. Пальяново).

С 27 марта в Кондинском районе были закрыты все восемь ледовых переправ межмуниципального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU