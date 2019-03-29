В Радужном мужчина похитил 33 метра кабеля

СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-29T13:00:27+03:00

Он нашел его в одном из зданий

Изменить размер текста: A A

Суд ожидает жителя Радужного за кражу кабеля. Краденое удалось вернуть владельцам.

- В Радужном сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. 33-летний мужчина, находясь в строении по улице Школьной, похитил более 110 метров кабеля, стоимостью порядка 6000 рублей. Похищенное изъято. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 48 преступлений, раскрыто 37, из них: один случай причинения телесных повреждений, грабеж, 8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 5 краж, в том числе 1 квартирная.

ИСТОЧНИК KP.RU