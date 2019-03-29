2019-03-29T12:53:16+03:00
Общество

В Югре высокий показатель рождаемости при низкой смертности

Прирост населения фиксируется ежегодно
Алена Кульмухаметова
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В Югре стабильная медико-демографическая ситуация, высокий коэффициент рождаемости при низком показателе смертности населения. Из всех субъектов Российской Федерации регион занимает 9-е место по показателям рождаемости и 5-е место по смертности. Об этом заявил директор департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский

По итогам 2018 года показатель продолжительности жизни в Югре составляет 74,3 года, что превышает среднероссийский показатель на 1,6 года. По показателю младенческой смертности Ханты-Мансийский автономный округ входит в топ-10 лучших систем здравоохранения мира. В 2018 году в сравнении с 2017 годом она снизилась на 39%.

- Несмотря на суровые погодные условия, в регионе благоприятная демографическая ситуация: за 3 года в Югре стало на 18 тысяч жителей больше. У нас доступная не только первичная медицинская помощь, но и высокотехнологичная, которая постоянно развивается. В прошлом году, например, ее получили более 13 тысяч пациентов - подчеркнул Алексей Добровольский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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