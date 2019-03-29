СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-29T12:46:56+03:00

Югорчанка, чтобы не платить кредит, написала заявление в полицию. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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К долгу в банке у жительницы Ханты-Мансийска добавилась судимость. Накануне Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор за заведомо ложный донос о совершении преступления.

По информации прокуратура Югры, обвиняемая, желая снять с себя обязательства по оплате кредита и изменении кредитной истории, написала в полицию заявление о привлечении к уголовной ответственности неустановленное лицо, который оформил кредит в банке на ее имя.

Заявление, как сообщение о преступлении, зарегистрировано в установленном порядке, проведена доследственная проверка. Однако в ходе проверки установлено, что сведения о преступлении являются вымышленными.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 10% в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU