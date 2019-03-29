Слёт активной молодежи состоится в Нижневартовске

СЕГОДНЯ 12:00 2019-03-29T12:01:19+03:00

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Традиционный городской слет актива молодежи, где соберутся инициативные и энергичные ребята, состоится 30 марта в Нижневартовске.

Как сообщают организаторы,в программе мероприятия запланированы тренинговые занятия и мастер–классы от приглашенных специалистов из Сургута и Ханты-Мансийска, экспресс-курс по мнемотехнике, обмен волонтерским опытом и практиками, большая ролевая игра для всех участников и самое теплое общение активной молодежи города.

Планируется, что слет посетят около 200 человек, проявившие себя в течение года в различных мероприятиях, на олимпиадах, творческих конкурсах или в волонтерском движении.

ИСТОЧНИК KP.RU