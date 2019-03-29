Слёт активной молодежи состоится в Нижневартовске
Традиционный городской слет актива молодежи, где соберутся инициативные и энергичные ребята, состоится 30 марта в Нижневартовске.
Как сообщают организаторы,в программе мероприятия запланированы тренинговые занятия и мастер–классы от приглашенных специалистов из Сургута и Ханты-Мансийска, экспресс-курс по мнемотехнике, обмен волонтерским опытом и практиками, большая ролевая игра для всех участников и самое теплое общение активной молодежи города.
Планируется, что слет посетят около 200 человек, проявившие себя в течение года в различных мероприятиях, на олимпиадах, творческих конкурсах или в волонтерском движении.
ИСТОЧНИК KP.RU