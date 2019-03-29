Две жительницы Нижневартовска «помогли» поправить финансовое положение взломщиков из соцсетей

СЕГОДНЯ 11:53 2019-03-29T11:53:50+03:00

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Жители Югры продолжают переводить деньги без подтверждения информации. Всего один звонок мог сохранить их сбережения.

Так, в Нижневартовске женщина через банкомат перечислила другу 12 тысяч рублей. О финансовой помощи ее попросил ранее знакомый мужчина через социальную сеть «ВКонтакте». Позже заявительница узнала, что это был обман. Личную страничку знакомого взломали и от его имени рассылали просьбы всем знакомым.

Вторая вартовчанка, также общаясь через социальные сети, получила сообщение от брата бывшего мужа. Мужчина рассказал, что в настоящее время испытывает финансовые трудности и поэтому решил обратиться к ней за помощью. Женщина откликнулась на просьбу и, пользуясь услугами мобильного банка, перечислила на его счет 40 тысяч рублей. Позже выяснилось, что от имени родственника действовали мошенники.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU