Артисты из Югры стали лауреатами конкурса «Славянские самоцветы»

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-29T11:49:51+03:00

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В республике Беларусь завершился международный молодежный конкурс танцевального мастерства «Славянские самоцветы», в котором принял участие творческий коллектив из города Ханты-Мансийск – ансамбль народного танца «Алатырь».

Отметим, что более четырех десятков хореографических коллективов из Республики Беларусь, Грузии и России представили более 250 творческих номеров на суд компетентного жюри, в состав которого вошли: Олег Виноградов – легендарный советский и российский хореограф, народный артист СССР; Дмитрий Залесский – обладатель премии Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, основатель театра современной хореографии «D.O.Z.SK.I»; Ольга Казанникова – ведущая артистка балета Санкт-Петербургского академического театра балета Б. Я. Эйфмана; Анатолий Карпович – художественный руководитель и главный балетмейстер заслуженного коллектива ансамбля танца «Белая Русь».

На гала-концерте, состоявшемся 26 марта, стали известны результаты конкурса – ансамбль народного танца «Алатырь» стал победителем конкурса, завоевав диплом лауреата первой степени в номинации народно-сценический танец, а также диплом лауреата второй степени в номинации народно-сценический танец.

ИСТОЧНИК KP.RU