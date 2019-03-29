Старушка из Югры ради спасения дочери перевела неизвестным 100 тысяч рублей
Накануне в дежурную часть полиции Березовского района обратилась пенсионерка с заявлением о том, что у нее обманом были похищены сто тысяч рублей.
Как сообщили в полиции, 87-летней женщине позвонил лже-полицейский и сообщил, что ее дочь допустила аварию. Для разрешения конфликтной ситуации необходимо перевести более 100 тысяч рублей на указанный номер телефона. Поверив мошенникам, пенсионерка лишилась накоплений.
В другом случае пострадала также пенсионерка. На телефон 83-летней жительнице Советского позвонил неизвестный и представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, под предлогом приостановления незаконного перевода денежных средств с банковской карты заявительницы, похитил денежные средства в сумме 10 тысяч рублей. Аналогичным способом похищено 25 тысяч рублей у 67-летней советчанки.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU