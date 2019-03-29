2019-03-29T10:56:13+03:00
Общество

В Югру на соревнования приехали спортсмены ММА

Турнир состоится в субботу
Алена Кульмухаметова
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В Югру на соревнования приехали спортсмены ММА. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"В Югру на соревнования приехали спортсмены ММА. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
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В Ханты-Мансийский автономный округ приехали победители и призеры региональных соревнований по смешанным боевым единоборствам, чтобы побороться за медали Чемпионата и первенства Уральского федерального округа по ММА.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», первые поединки состоятся 30 марта на центральном корте Центра развития теннисного спорта. Спортсмены выберут сильнейших сначала в 1/32 финала, а затем 1/16 и 1/8 финала, в конце дня станут известны победители четвертьфинала как среди мужчин, так и среди юниоров. Прервется череда схваток в 13:00 на торжественную церемонию открытия соревнований и парад участников. Процедура взвешивания спортсменов состоится рано утром этого же дня.

В соревнованиях примут участие 113 спортсменов из Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Спортсмены будут выявлять сильнейших в рамках Чемпионата УрФО в семи весовых категориях, первенство УрФО будет представлено девятью категориями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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