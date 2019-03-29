2019-03-29T10:43:26+03:00
Общество

В Югре судят сотрудников телефонных компаний за передачу детализации звонков клиентов знакомым

Работу они потеряли после обращения разгневанных пострадавших
Алена Кульмухаметова
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В Югре судят сотрудников телефонных компаний за передачу детализации звонков клиентов знакомым. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Югре судят сотрудников телефонных компаний за передачу детализации звонков клиентов знакомым. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Детализации телефонных звонков и сообщений клиентов передали сотрудники телефонных компаний ради усмирения любопытства знакомых.

По информации следственного комитета Югры, в марте 2019 года было возбуждено два уголовных дела по статье «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров или иных сообщений, совершенные лицом с использованием своего служебного положения».

Одно из преступлений зарегистрировано в Нягани. Так, работник телефонной компании за денежное вознаграждение передал жителю города сведения о детализации телефонных переговоров его знакомой. Аналогичная ситуация произошла в Сургуте, где работница телефонной компании предоставила по просьбе клиентки детализацию телефонных соединений ее супруга.

Своими действиями подозреваемые нарушили права граждан на тайну телефонных переговоров, гарантированные Конституцией Российской Федерации. По уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, а также работа по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Стоит отметить, что в компаниях по предоставлению связи подозреваемые уже не работают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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