Вартовчан приглашают присоединиться к акции «Час Земли»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-29T10:02:29+03:00

Для этого нужно отключить свет

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Жителей Нижневартовска приглашают на час погрузиться в темноту. На 30 марта запланирован глобальный проект – международной экологической акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы. Мероприятие состоится с 20 часов 30 минут до 21 часа 30 минут.

В знак неравнодушия к будущему планеты на один час необходимо отключить наружное освещение офисных зданий (которое не влияет на общественную безопасность), праздничную иллюминацию, неоновые рекламные вывески, верхнее освещение в комнатах (в доме или офисе), компьютеры, телевизоры, настольные лампы, ненужные электрические приборы.

Добавим, в России акция проводится с 2009 года. В прошлом году на карте участников зарегистрировалось более 700 населенных пунктов нашей страны. На сегодняшний день «Час Земли» является самой массовой общественной акцией в истории человечества. Во всем мире миллиарды людей отключают свет, чтобы поддержать экологию планеты.

На официальном сайте международной экологической акции «Час Земли – 2019» запущен конкурс «Столица Часа Земли». Горожан призывают поддержать Нижневартовск, пройдя тест на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU