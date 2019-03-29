СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-29T09:55:33+03:00

Мастер из управляющей компании Лангепаса ответит за травмы у мужчины после падения снега с крыши. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Житель Лангепаса получил серьёзный перелом бедра после схода на него с крыши дома снежной массы. Накануне следователи нашли виновного.

Как сообщает следственный комитет Югры, была проведена проверка, которая установила, что в результате схода снега 37-летний житель Лангепаса получил перелом бедренной кости, что относится к тяжкому вреду здоровью.

Следствие полагает, что сход снега стал возможен в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей со стороны мастера управляющей компании, в должностные обязанности которого входили контроль за состоянием крыш и организация уборки с них снежного покрова.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». По уголовному делу проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU