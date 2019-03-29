2019-03-29T09:40:38+03:00
Происшествия

В Сургутском районе с гашишем задержали молодого человека

Ему грозит десять лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургутском районе с гашишем задержали молодого человека. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Сургутском районе с гашишем задержали молодого человека. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Накануне в посёлке городского типа Барсово сотрудниками полиции Сургутского района задержан молодой человек, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, у мужчины изъят сверток с находящимся внутри веществом растительного происхождения. По результатам проведённой экспертизы установлено, что данная смесь – «гашиш» общей массой около 97 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре пьяному отцу малолетнего ребенка за нападение на полицейского дали условный срок
В Югре в двух районах закрыты все ледовые переправы
В Радужном мужчина похитил 33 метра кабеля
В Югре высокий показатель рождаемости при низкой смертности
Югорчанка, чтобы не платить кредит, написала заявление в полицию
Слёт активной молодежи состоится в Нижневартовске
Две жительницы Нижневартовска «помогли» поправить финансовое положение взломщиков из соцсетей
Артисты из Югры стали лауреатами конкурса «Славянские самоцветы»
Старушка из Югры ради спасения дочери перевела неизвестным 100 тысяч рублей
В Югру на соревнования приехали спортсмены ММА
В Югре судят сотрудников телефонных компаний за передачу детализации звонков клиентов знакомым
Вартовчан приглашают присоединиться к акции «Час Земли»
Мастер из управляющей компании Лангепаса ответит за травмы у мужчины после падения снега с крыши
В Ханты-Мансийске готовятся к празднованию Дня Победы
В Югре воры вынесли из магазина коньяк и сигареты
Власти Сургута будут питаться как школьники
В Сургуте в ДТП пострадали две маленькие девочки
В Нягани мошенники обманули мать, заказавшую парик для дочери-инвалида
Погода в Югре 29 марта: +5 градусов и мокрый снег
В Ханты-Мансийске завоют сирены
В Радужном за нетрезвую езду осудили молодого мужчину
В Югорчке пожарные эвакуировали несколько сотен животных из горящего свинарника
Югорчанин через Роспотребнадзор вернул бонусные баллы с «М.Видео»
Задержана сургутянка, которая присвоила утерянный у банкомата телефон
В Югорске открыт спортивный комплекс с уникальным залом
В бюджет Нижневартовска поступила огромная сумма денег
«Свидетелей Иеговы» из Сургута никто из следователей не пытал