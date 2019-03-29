СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-29T09:40:38+03:00

В Сургутском районе с гашишем задержали молодого человека. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Ему грозит десять лет тюрьмы

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Накануне в посёлке городского типа Барсово сотрудниками полиции Сургутского района задержан молодой человек, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, у мужчины изъят сверток с находящимся внутри веществом растительного происхождения. По результатам проведённой экспертизы установлено, что данная смесь – «гашиш» общей массой около 97 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU