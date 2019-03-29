СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-29T09:01:36+03:00

В Ханты-Мансийске готовятся к празднованию Дня Победы. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Ход подготовки празднования Дня Победы в Ханты-Мансийске обсудили участники первого в этом году организационного комитета. «Салют тебе, Великая Победа!» – под таким названием пройдут в Ханты-Мансийске праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно 9 мая начнется с праздничного парада. Откроет торжественное шествие совместный марш сотрудников МВД, военизированных подразделений, ветеранов боевых действий, кадетов, юнармейцев, работников муниципальных предприятий, а также показ военной техники.

Обсуждая проведение парада, Максим Ряшин отметил, что он должен стать своеобразной репетицией 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне: торжественное шествие необходимо организовать профессионально, уделить особое внимание подготовке его участников.

- Строевые тренировки начнутся с 9 апреля. Мы планируем провести их не менее 20 раз, чтобы организовать показ безупречно, – заверил начальник управления по работе с личным составом УМВД по Югре Сергей Селезнев.

Также 9 мая по улице Мира к Вечному огню Мемориала Славы пройдет «Бессмертный полк». Для горожан, ветеранов Великой Отечественной войны будут организованы «Фронтовой» и «Солдатский» привалы с концертной программой и полевой кухней.

На главной площади установят новые мемориально-памятные инсталляции: стена памяти «Щит и меч Победы», скульптурно-художественная композиция «Танковое сражение под Прохоровкой. Таран». Здесь же будут организованы выставки образцов боевой техники, вооружения и обмундирования времен Великой Отечественной войны. Кроме того, жители и гости окружной столицы смогут посетить дневную и вечернюю концертные программы. Завершит мероприятие праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU