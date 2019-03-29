В Югре воры вынесли из магазина коньяк и сигареты

СЕГОДНЯ 08:54 2019-03-29T08:54:40+03:00

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На дерзкую кражу решилась нетрезвая жительница окружной столицы Югры – коньяк из магазина.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Ханты-Мансийске 36-летняя женщина, находясь в алкогольном опьянении, похитила из магазина по улице Мира три бутылки коньяка разных марок. Общая стоимость алкогольной продукции составила порядка 900 рублей. Оказалось, что дама была ранее судима за кражу. Подозреваемая задержана и находится под подпиской и невызде. Возбуждено уголовное дело.

А в посёлке Ваховск Нижневартовского района зарегистрирована еще одна кража в магазине: 49-летняя подозреваемая похитила из магазина 10 блоков сигарет разных марок на общую сумму 11500 рублей. Проводится проверка.

Добавим, что в Югре за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления: убийство и 3 кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU