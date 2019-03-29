СЕГОДНЯ 08:35 2019-03-29T08:35:57+03:00

Власти Сургута будут питаться как школьники. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети ВКонтакте

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Споры о качестве школьного питания идут давно и не только в Сургуте, но и по всему округу. Родители и дети недовольны качеством пищи, остывшими обедами и крошечными порциями. Временами предприятие общепита приглашает на показные экскурсии, где представляют стол, от вида которого бегут слюнки. Родители же отмечают, что внешний вид и вкус экскурсионного меню сильно отличается от реального, подаваемого детям.

Чтобы избежать споров на эту тему власти Сургута пошли на беспрецедентный шаг – они решили заключить контракт с общепитом, который поставляет еду школьникам. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил глава города Сургут Вадим Шувалов.

- От того, как питаются наши дети зависит не только их успеваемость в школе, но прежде всего хорошее самочувствие и здоровье.

Поэтому тему школьного питания мы держим на постоянном контроле. Считаю, что никаких компромиссов в вопросах качества здесь быть не может.

Я принял решение о том, что с 1 июля еду для работников администрации будет готовить то же предприятие, которое отвечает за школьные обеды. Соответствующие указания уже даны.

Прежде всего, это даст возможность контролировать качество пищи, ее вкусовые свойства. Я и сам регулярно питаюсь в столовой, поэтому буду знать, что едят наши дети в ежедневном режиме. Уверен, что такая инициатива пойдет всем только на пользу – пишет Вадим Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU